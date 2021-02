Salvini da Draghi: 'Abbiamo parlato di riaperture'

"Attraverso il Cts, comitato tecnico scientifico del ministero della Salute, stiamo lavorando a protocollo per consentire alla ristorazione la ripartenza". Lo ha annunciato il ministro delle Politiche agricole Stefano Patuanelli, intervenuto in streaming al Consiglio nazionale della Coldiretti. L'impatto della pandemia sulla ristorazione, ha aggiunto, "è un tema che conosco bene. Il Fondo pensato a inizio anno è stato utile, ma ora dobbiamo avere la forza di garantire alle persone di poter tornare al ristorante. Anche perché ci sono comparti fornitori, come quello del vino in grande sofferenza".

La proposta di Matteo Salvini sui ristoranti aperti anche a cena "è ragionevole", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini a 'L'aria che tira' su La7, specificando che questo potrebbe valere "laddove nel territorio non si hanno troppi rischi di contagio". Cioé "dove le cose vanno in maniera migliore si può ragionare, con controlli più serrati, dove ci sono meno rischi", con l'obiettivo "di dare ossigeno a qualche attività".

Matteo Salvini ha incontrato il premier Mario Draghi: "Abbiamo parlato di riaperture. Sarebbe banale parlare di sottosegretari", ha dettto uscendo da Palazzo Chigi il leader della Lega. Sulla squadra dei sottosegretari "non ho da commentare nulla. Noi siamo a posto. Noi saremmo pronti a partire anche adesso fra un minuto, altri hanno difficoltà".