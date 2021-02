Marsilio a Gelmini: 'Serve flessibilità su spesa sanitaria'

Nella sede del dipartimento per gli Affari regionali incontro tra il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Maristella Gelmini e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.

"Le regioni si sono fatte carico, nell'attesa delle iniziative del governo, di coprire molte spese - ha detto all'ANSA il governatore dell'Abruzzo al termine dell'incontro -. Abbiamo chiuso i bilanci con pensanti tagli, ora attendiamo che arrivino i fondi promessi. Abbiamo poi una partita aperta sui fondi per la sanità, dove ci sono pesanti vincoli di spesa. Oggi il Mef pretende la restituzione dei fondi non spesi, ma chiediamo di usarli per fronteggiare le spese sanitarie che abbiamo avuto. Alla ministra ho chiesto flessibilità sulla spesa sanitaria". "Alla ministra Gelmini ho chiesto flessibilità sulla spesa sanitaria, di poter spendere quanto ricevuto nel 2020, e di inserire questa richiesta nel testo del decreto legge - ha aggiunto Marsilio - La ministra mi ha rassicurato spiegando che è in contatto con la conferenza delle Regioni e ha raccolto il mio appello".

"Se non ci verrà riconosciuta la flessibilità della spesa sanitaria chiuderemo in deficit i bilanci delle Asl. Così come, se il governo non compenserà alle Regioni le minori entrate con le maggiori spese non potremo erogare i servizi essenziali", ha aggiunto Marsilio.