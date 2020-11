Scuola, ipotesi in classe dal 9 dicembre

Riportare tutti gli studenti a scuola in presenza il 9 dicembre: è l'ipotesi per la quale sarebbero in pressing il M5s e Iv. Una decisione non è ancora presa e di scuola, assicurano più fonti, non si è parlato ieri nel governo: il tema potrebbe essere affrontato - ma non è detto - nel vertice dei capi delegazione in programma per oggi.

Lunedì il premier Giuseppe Conte non ha escluso la possibilità di riaprire tutti gli istituti a dicembre e non è un mistero che la ministra Lucia Azzolina spinga in questa direzione: il 9 dicembre sarebbe la prima data utile. Ma il confronto nel governo è in corsIn corso un confronto all'interno del governoo e i ministri più prudenti non escludono che il via libera arrivi solo a gennaio: tutto dipenderà dall'evoluzione della curva nelle prossime settimane.

"Fare squadra" sulla riapertura, mantenendo aperte le scuole che hanno continuato a lavorare in presenza: questo l'obiettivo di una riunione convocata sempre per oggi

dalla Azzolina coi sindaci della città metropolitane.

"Faremo il possibile per riaprire le scuole in dicembre, dobbiamo vedere il quadro epidemiologico, valutandolo giorno per giorno. Le scuole sono e restano una priorità assoluta per il governo". Lo ha detto il ministro della salute Roberto Speranza intervenendo alla trasmissione di 'Di martedi'. "Valutazioni in questo senso - ha concluso Speranza - sono previste nei prossimi giorni.