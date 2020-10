Coronavirus: riattivato alla Protezione Civile il Comitato operativo. Ondata di positivi nelle istituzioni

È stato riattivato alla Protezione Civile il Comitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell'emergenza Covid. Una prima riunione si è svolta questa mattina alla Protezione Civile, per fare il punto della situazione in merito alla pressione sugli ospedali e l'approvvigionamento di materiali. Durante il vertice non sarebbero emerse al momento particolari criticità. All'incontro hanno partecipato - alcuni in videoconferenza - il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, il Commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, tecnici e assessori in rappresentanza delle varie regioni. A quanto si apprende, il prossimo incontro è fissato per venerdì prossimo.

Intanto il Covid entra pesantemente anche nella vita delle istituzioni. Sconvocate le commissioni Esteri e Bilancio, dopo che sono stati trovati positivi il sottosegretario agli Esteri Merlo e la deputata del Pd Lorenzin, la Commissione Ue ha comunicato che hanno il virus 159 persone dello staff del governo europeo, mentre l'udienza della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa dell'esito dei tamponi dopo 4 contagi. Il governo lavora intanto al nuovo Dpcm che sarà adottato domani: mascherine obbligatorie anche all'aperto, chiusure anticipate dei locali e feste private a numero ridotto sono alcune delle misure previste. 'No a nuovi lockdown, ma servono controlli più rigorosi', dice il ministro dell'Economia Gualtieri.