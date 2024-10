Un uomo si è arrampicato sulla facciata della Stazione Centrale di Milano, intorno alle 18.20 di oggi, utilizzando alcune impalcature presenti per lavori di restauro, fino ad un'altezza di circa 20 metri. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano e la Polizia di Stato.

Non è chiaro se si tratti di una protesta o il tentativo di gesto disperato, le forze dell'ordine sono al lavoro per riportarlo a terra incolume.



