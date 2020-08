Scuolabus, no alla distanza minima se il tragitto è inferiore a 15 minuti

Gli scuolabus potranno viaggiare con la capienza massima consentita "nel caso in cui la permanenza degli alunni nel mezzo...non sia superiore ai 15 minuti". E' quanto si legge in uno degli allegati all'ultimo Dpcm firmato dal premier Conte e dedicato esplicitamente alle "linee guida per il trasporto scolastico dedicato". E' inoltre consentita la deroga alla distanza di un metro "nel caso in cui sia possibile l'allineamento verticale degli alunni su posti singoli e sia escluso il posizionamento cosiddetto faccia a faccia".

In tutti gli altri casi, sottolinea il protocollo dovrà essere rispettata la distanza di un metro. Tutti gli studenti, ad eccezione di quelli di età inferiore ai sei anni e a coloro che hanno delle disabilità, dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina "al momento della salita sul mezzo".