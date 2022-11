Gambero Rosso: 9 pasticcerie sarde premiate con "due torte"

Pasticceri&Pasticcerie Gambero Rosso 2023: salgono a nove i locali sardi promossi con "due torte". Uno in più rispetto allo scorso anno, entra infatti nella guida Dulcis, in via Baylle a Cagliari. Seicentoventi i locali recensiti in tutta Italia, valutati con un punteggio che va da una a tre torte. Il punteggio più alto, 86, tra i sardi premiati resta ancora una volta quello di Ditrizio Pasticceria, a Cagliari. Lo scorso anno, lo stesso Gambero Rosso aveva incoronato Piero Ditrizio come pasticcere emergente.

Mantengono invece lo stesso risultato, 85 punti, Roberto Murgia Dolci di Alghero, Chez Les Negres di Cagliari e conquista un punto La Piemontese, sempre nel capoluogo sardo, che sale così a 85. Stessa posizione dello scorso anno per La Dolce Vita di Ghilarza, con 84 punti. Ne guadagna uno Sechi dal 1906 di Sassari, che passa a 81. Riconfermano il risultato del 2021, con 80 punti, Il Cigno Bianco di Golfo Aranci e Lu Pasticciu di Porto Cervo. Tra i migliori pastry chef d'Italia c'è anche un sardo: Marco Pinna, algherese, classe 1986, dal 2021 pastry chef del Seta By Antonio Guida di Milano.