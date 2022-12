Migranti: 49 sbarcati nel Sulcis, anche tre minorenni

(ANSA) - SANT'ANTIOCO, 29 DIC - Belle giornate, temperatura vicina ai venti gradi mare piatto favoriscono nuovi sbarchi di migranti in Sardegna. Ventuno algerini - tra loro anche sei donne e tre minori - sono stati intercettati ieri notte intorno alle 22.30 al largo di Sant'Antioco dalla Guardia di Finanza e poi traportati al sicuro al porto. Quindi il trasferimento al centro di accoglienza di Monastir (Cagliari) a cura della Polizia di Stato.

Sempre ieri in due momenti diversi sono stati intercettati vicino a Cala Sapone 28 migranti algerini. Le operazioni sono state effettuate in due fasi: prima è stato fermato un gruppo di 17 migranti. Poi un altro di 11. Infine sono stati tutti trasferiti anche loro a Monastir. (ANSA).