Cagliari: Joao Pedro in partenza, Fenerbahce lo aspetta

Joao Pedro si è allenato a parte. E domenica potrebbe essere ufficializzato il suo passaggio al Fenerbahce: i procuratori del giocatore brasiliano dovrebbero limare gli ultimi dettagli per il trasferimento in Turchia.

Quello che è successo oggi nel ritiro del Cagliari è una prova di addio. L'attaccante italo-brasiliano ha lavorato da solo seguito dallo staff. Corse e anche tiri in porta: ufficialmente nessun problema fisico o affaticamento.

Domani alle 18 è prevista una gara amichevole con una selezione di dilettanti, ma a questo punto l'attaccante non dovrebbe essere schierato da Liverani.

Intanto, nel ritiro del Cagliari primo allenamento per il congolese Makoumbou che ha firmato con il club rossoblù un contratto quadriennale. Di nuovo a disposizione Radunovic e Matteo Tramoni. Tra palestra e piscina, invece, Rog, Nandez (altri due possibili partenti), Delpupo, Ciocci.