Due auto incendiate a Olbia e Buddusò, indagano i carabinieri

Ancora auto bruciate a Olbia.

Stavolta l'allarme dalla centrale operativa dei vigili del fuoco di Sassari è scattato quasi in contemporanea alle 2 di questa notte: una squadra del distaccamento locale di Olbia è stata chiamata ad intervenire per spegnere le fiamme che stavano distruggendo una Fiat 500L parcheggiata in una piazzola sterrata in via Barcellona alta.

E sempre alle 2, i vigili del fuoco di Ozieri hanno sedato l'incendio di un'automobile a Buddusò. Ad avvisare i proprietari e lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa dei proprietari che hanno visto le fiamme alte avvolgere il mezzo, andato distrutto.

Su entrambi gli episodi stanno indagando i Carabinieri. A Olbia il numero delle macchine date alle fiamme continua a salire: ormai sono oltre 20 le auto distrutte dagli incendi.





