Attentato contro forestale, Todde visita caserma di Bolotana

"E importante essere presenti nella sede del Corpo forestale a Bolotana proprio per far capire che questi gesti sono deprecabili e vanno isolati. Tutte le istituzioni devono avere una postura molto solida di condanna assoluta senza se e senza ma rispetto a questo tipo di circostanze". Lo ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde a Bolotana per portare la solidarietà al comandante della stazione forestale Ottavio Meloni e all'agente Massimo Carta, vittime due giorni fa di un attentato incendiario ai danni delle loro auto parcheggiate vicino alla caserma.

Con la presidente c'erano l'assessora regionale agli Affari generali Maria Elena Motzo e il sindaco di Bolotana Francesco Manconi: "L'arrivo della Presidente Todde nel nostro paese non può che farci piacere - ha rimarcato il primo cittadino - E' un gesto importante per dimostrare la vicinanza delle istituzioni al Corpo Forestale e ai due agenti presi di mira, ma anche per ribadire una ferma condanna a questi atti che non devono ripetersi".



