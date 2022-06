A Pula Cabasino di nuovo sindaco dopo otto anni

A Pula l'ex sindaco Walter Cabasino si riprende la fascia tricolore dopo otto anni. Ma contro Ilaria Collu è stata lotta sino all'ultima scheda. All'inizio sembrava quasi una passeggiata per il medico in quota Pd. Dopo la prima sezione era al 58%, davanti di ben 20 punti rispetto all'ex vice sindaca, che aveva rotto però con la sindaca uscente Carla Medau. Poi la rimonta di Collu: dopo lo scrutinio delle schede della settima sezione i voti di distacco erano solo sessantanove. Finale thrilling: Collu 1816 voti, Cabasino 1848. Vittoria per 32 preferenze. Terza Francesca Toccori, quasi al 5%.

Cabasino era stato sindaco di Pula per dieci anni, dal 2004 al 2014. Poi nel centro turistico a quaranta chilometri da Cagliari è in iniziata l'era di Carla Medau con otto anni di governo. Ora il testimone ripassa a Cabasino. "C'è tanto da fare - spiega il neo eletto all'ANSA - ci impegneremo a mettere in pratica un programma ambizioso anche migliorando quello che è già stato avviato. Ci sará un occhio di riguardo per il piano urbanistico. Con molta attenzione al turismo, ai beni culturali, ma anche per l'agricoltura, ultimamente in difficoltà, ma settore a cui rivolgere la massima attenzione, da sempre molto importante per Pula".