Stop rinnovabili in Sardegna, vertice c.sinistra prima dell'aula

Saranno convocate per martedì 7 maggio le commissioni del Consiglio regionale della Sardegna per la seduta di insediamento dove saranno eletti anche presidenti e vice. È l'ultimo tassello per rendere operativo il Consiglio regionale a oltre due mesi dalle elezioni. In vista dell'appuntamento i capigruppo di maggioranza si riuniranno in serata, per chiudere i ragionamenti in corso sull'equilibrio nelle assegnazioni dei ruoli nei parlamentini tra le forze politiche ma anche per iniziare a parlare della moratoria di 18 mesi sui nuovi impianti di energia rinnovabile.

Secondo lo schema già circolato sarebbero il Pd e il M5s a spartirsi la maggior parte delle sei presidenze. Al Bilancio andrebbe l'oristanese pentastellato Alessandro Solinas. Sempre al movimento anche il Governo del territorio con il gallurese Roberto Li Gioi. Due donne, esordienti, alla guida della Cultura-Lavoro, con Camilla Soru (Pd) e la Sanità, con la medica sassarese Carla Fundoni (Pd). Le Riforme sempre al Pd, con Salvatore Corrias, mentre le Attività produttive a Sinistra Futura con la sindaca Paola Casula. Uno schema in cui restano fuori Avs e Progressisti, che sottolineano comunque l'urgenza di chiudere per cominciare l'attività legislativa.

Tra i primi provvedimenti che Alessandra Todde vuole portare in Consiglio c'è il disegno di legge appena approvato dalla giunta sulla sospensione per 18 mesi della realizzazione di impianti da energia rinnovabile, su cui domani tutti i gruppi di maggioranza presenteranno la proposta di un Consiglio regionale straordinario aperto a tutti i parlamentari, ai 377 Comuni della Sardegna, sindacati e associazioni. Una priorità che insieme alle altre sarà affrontata in un confronto convocato dalla presidente Todde per questa sera con i segretari delle forze del campo largo per fare il punto e stabilire l'agenda delle prime azioni di governo.



