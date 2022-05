150 anni Grazia Deledda: Pamuk si scusa, sarà a Nuoro

Alla fine il Premio Nobel per la letteratura, Orhan Pamuk, ha risolto i problemi che lo avevano portato a rinunciare alla tappa di Nuoro stasera per inaugurare una serie di manifestazioni in onore dei 150 anni dalla nascita di Grazia Deledda, una donna con cui condivide il prestigioso premio. Lo scrittore turco, che si è scusato per l'inconveniente, arriverà domani al teatro Eliseo nel capoluogo barbaricino, dove sarà accolto dal Comitato promotore per le celebrazioni e dallo scrittore nuorese Marcello Fois, presidente della Commissione ministeriale dedicata all'importante anniversario della letterata nuorese.

"Si sono per fortuna risolti alcuni problemi logistici che all'inizio sembravano impedire la presenza del Premio Nobel a Nuoro - ha spiegato Fois all'ANSA -. Adesso li abbiamo capiti e superati. Orhan Pamuk sarà a Nuoro stasera per celebrare Grazia Deledda". Quella di Nuoro è la seconda tappa sarda per lo scrittore turco dopo il Premio Costa Smeralda 2022 ricevuto ieri a Porto Cervo. La rinuncia all'appuntamento nel capoluogo barbaricino stava suscitando molte polemiche, per fortuna rientrate con la disponibilità a partecipare all'evento.