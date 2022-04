Calcio: Cagliari-Verona 1-2

Verona forse fatale anche per il Cagliari: la squadra di Tudor (in tribuna per la squalifica, sostituito da Bocchetti) vince 2-1 alla Unipol Domus e condanna i rossoblù a tre partite disperate per la salvezza. Uno-due degli ospiti nel primo tenmpo con Barak e Caprari, non basta un gran gol di Joao Pedro su punizione nella ripresa.