ANSA-IL-PUNTO/COVID: oltre 3mila casi e 7 morti in Sardegna

CAGLIARI, 08 FEB - Dopo il consueto calo del weekend, si registra un nuovo aumento dei contagi da Covid-19 in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 3.018 casi positivi (di cui 2.405 diagnosticati da antigenico).

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 27.434 tamponi per un tasso di positività dell'11%.

In calo il numero di pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 28 (- 3), mentre salgono quelli ricoverati in area medica, per un totale di 409 (+ 46). Le persone in isolamento domiciliare sono 29.458 (+ 1.028).

Si registrano anche altri sette decessi. Si tratta di due donne di 77 e 85 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari; una 79enne della provincia di Sassari; una donna di 80 anni della provincia di Oristano; una 91enne residente nella provincia del Sud Sardegna; una donna di 36 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari e affetta da una grave patologia; infine un residente nella provincia di Nuoro.

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, secondo i dati forniti da Agenas, in Sardegna cala dal 16% al 15% la percentuale di posti letto occupati da pazienti Covid nelle terapie intensive, mentre resta stabile al 23% la percentuale di posti letto occupati in area non critica.

Intanto da venerdì 11 febbraio, anche in Sardegna come in tutte le regioni italiane a prescindere dal colore, non sarà più obbligatorio l'utilizzo delle mascherine all'aperto, ma resta l'obbligo di averle con sè e utilizzarle in caso di assembramento. Confermato l'obbligo nei luoghi chiusi.

Restano, invece, obbligatorie al chiuso, come prevede l'ultima ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza.

