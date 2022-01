ANSA-IL-PUNTO/COVID: su i contagi in Sardegna, oltre 1200

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GEN - Continuano a crescere i contagi da Covid19 in Sardegna dove, nelle ultime 24 ore, si contano 1.239 (+116) nuovi casi, con il tasso di positività che sale dal 5,5% al 6,7%. Si registrano anche 4 decessi: un uomo di 78 anni e una donna di 86, entrambi residenti nella provincia di Oristano; una donna di 71 anni della provincia di Nuoro, e una donna di 78 della provincia di Sassari.

Stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, in tutto 19, mentre si assiste ad un'impennata dei ricoveri in area medica, +26 per un totale di 174 posti letto occupati da positivi.

E con la nuova ondata di contagi spinta dalla variante Omicron, arrivano le prime ordinanze, in ordine sparso, dei sindaci sardi che prevedono la ripresa delle lezioni dopo il ponte dell'Epifania. A Ghilarza, nell'Oristanese, stop alle lezioni dal 7 al 15 gennaio nelle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, e degli asili nido, pubblici e privati. Nel Nuorese, il sindaco di Desulo, che ha disposto anche un mini lockdown con coprifuoco alle 22 per gli adulti e alle 18 per i minorenni e l'obbligo di indossare le mascherine Ffp2 nei bar, ha decido che la ripresa delle attività didattiche in presenza sarà il 14 gennaio con lo stop alle lezioni (anche in Dad) sino al 10. In Gallura, a Tempio Pausania il sindaco ha previsto che il 7 e 8 gennaio restino chiuse tutte le scuole e ha ordinato la serrata dei ristoranti e bar a mezzanotte.

Intanto la Asl di Cagliari ha acquisito 150 mila tamponi antigenici per lo screening di massa negli istituti scolastici del territorio delle aziende sanitarie di Cagliari, Sulcis e Medio Campidano. Iniziativa analoga a Loiri Porto San Paolo, dove, in collaborazione con l'ospedale privato Mater Olbia, verranno effettuati tamponi antigenici su tutti gli studenti e il personale scolastico delle scuole elementari e medie, il 7 e l'8 gennaio. (ANSA).