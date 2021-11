Calcetto e pranzo con gli chef in carcere minorile Quartucciu

Organizzata grazie alla collaborazione tra la Direzione dell'Istituto Penale per i Minorenni e la Fondazione Carlo Enrico Giulini, in partnership con Isfor Api e con il Centro di Giustizia Minorile nell'ambito del progetto regionale PRO. PIL. E.I. finanziato dalla Regione, si è svolta oggi a Quartucciu la Giornata Solidale.

Protagonisti numerosi chef giunti da ogni parte della Sardegna, accompagnati dal team dell'Accademia del Buon Gusto di Sant'Elia capitanato da William Pitzalis, cuoco del Cagliari calcio.

Gli allievi e le allieve della scuola di cucina del popoloso quartiere cagliaritano non hanno voluto far mancare il loro sostegno a questa iniziativa a favore dei giovani detenuti che mira a creare occasione per favorirne un pronto ed efficace reinserimento nella società.

Anche in questa occasione si è svolto un incontro di calcio a 5 nel campo sportivo dell'istituto, che ha visto affrontarsi i ragazzi dell'IPM con la squadra degli chef e allievi dell'Accademia del Buon Gusto.

"Anche oggi, come per le precedenti Giornate Solidali, all'IPM di Quartucciu si è tenuta un'importante occasione di incontro.

Quando tutto viene fatto con spontaneità e sincerità si vedono i benefici - afferma Ilaria Nardi, presidente della Fondazione Carlo Enrico Giulini - ancor di più in un contesto come questo, al centro devono essere posti i valori e l'attenzione verso il percorso che i ragazzi stanno affrontando".

"Siamo alla terza edizione delle Giornate Solidali con gli chef.

Il Covid ci ha imposto uno stop di due anni, ma oggi hanno risposto in massa alla grande - dichiara lo chef William Pitzalis -. Ringrazio gli chef che sono venuti ma anche quelli che non sono riusciti ad essere presenti, perché so che col cuore erano insieme a noi. Speriamo di poter ripetere questa esperienza anche nei prossimi anni, essendo sempre più uniti tra colleghi e cercando di fare, come sempre, il bene dei ragazzi.

Noi cuochi abbiamo un potenziale grandissimo: coinvolgere le persone. E non vogliamo smettere di farlo".

All'iniziativa hanno preso parte: Omar Arras - Titolare Pizzeria Arra’s (Olmedo) Luca Langasco - Pizzeria Arra’s (Olmedo) Marcello Putzu - Chef Sa Schironada bistrot (Cagliari) Lorenzo Francesco Antonio Ingenuo - Titolare Gelateria Napitia (Carloforte) Nicola Manunza - Chef Freelance Giantonio Pibiri - Chef Freelance Sanna Alberto - Chef Freelance Fabrizio Cara - Caffe Libarium Nostrum) Maria Carta - Titolare ristorante Is femminas Federico Durzu - Chef ristorante Is femminas Maria Carmela Mereu - Pro Loco Assemini, Caritas Cagliari, Consulta delle Donne, mensa solidale Assemini. Francesco Zucca - Titolare ristorante Bistrot 100 (Cagliari) Alessio Floris – Chef ristorante Bistrot 100 (Cagliari) Federico Ravot - Mercato Santa Chiara banco & cucina Davide Piras - Chef Hotel Regina Margherita (Cagliari) Marcello Sanna - Presidente Regionale Cuochi Sardegna F.I.C. Angelo Ghiani - La Margherita RistoPizza (Sarroch) Davide Bonu - Impasto - Vicinato Alimentare Cagliari Matteo Russo - ristorante Josto (Oristano/Cagliari) Pier Paolo Argiolu “Cozzina” - Chef Freelance Danile Cui - concorrente Masterchef 6, ora personal chef Mauro Ladu - Titolare Abbamele Osteria (Mamoiada) Lisander Kafexhi - ristorante Forma Leonildo Contis - titolare Locanda Leonildo dal Buongustaio (Sanluri) Eugenio Mullana - Chef Caritas Diocesana Cagliari Andrea Xaxa - Chef ristorante Chiaroscuro Kleand Gjokol - Chef Twist Cagliari Michele e Matteo Cuscusa - Titolari Fattoria Cuscusa (Gonnostramatza) Roberto Pugliese - Azienda Atlantis Berchidda dei Fratelli Sannitu, Azienda Cantina Chessa di Usini di Giovanna Chessa Giuseppe Falanga - Chef Feel Urban restaurant e cocktail Luca Mereu - Titolare Feel Urban restaurant e cocktail Salvatore Camedda - Ristorante Somu (Stella Michelin proprio questa settimana) Luigi Pomata - ristorante Luigi Pomata.