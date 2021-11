Con l'auto fuori strada, muore un 29enne a Pabillonis

Un giovane di 29 anni Valentino Serpi, è morto in un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio a Pabillonis.

Era al volante di una Golf e stava percorrendo la provinciale 63 quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto, che è volata fuori strada, ribaltandosi più volte e terminando la corsa contro un albero.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco, del 118 e dei carabinieri di Guspini, San Gavino Monreale e del Radiomobile della Compagnia di Villacidro. Ma nonostante l'arrivo tempestivo dei soccorsi, per il 29enne non c'è stato nulla da fare, il giovane è morto sul colpo.