Alghero, bidello senza Green pass vuole entrare a scuola e aggredisce Cc

Pretendeva di entrare a scuola senza Green pass e all'opposizione del preside ha perso le staffe, aggredendo verbalmente il dirigente, rifiutandosi di abbandonare l'istituto, per poi resistere anche all'intervento dei carabinieri, arrivati per riportare la situazione alla calma. Questa mattina un collaboratore scolastico dell'Istituto alberghiero di Alghero è stato denunciato per resistenza e lesioni dai militari della Compagnia, che sono stati costretti a portare l'uomo, un 55enne originario di Olmedo, in caserma per farlo calmare e spiegargli bene le norme relative al Green pass e alle istituzioni scolastiche.

I carabinieri, chiamati dal preside, arrivati all'Alberghiero si sono trovati di fronte a tre collaboratori scolastici che, privi di certificato verde, volevano a tutti i costi entrare comunque al lavoro. Due di loro sono stati facilmente convinti a lasciare l'istituto, mentre il 55enne si è rifiutato di uscire farneticando di lesione dei diritti e di dittatura sanitaria. L'uomo ha anche opposto resistenza mettendo le mani addosso a uno dei militari, provocandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. In caserma il 55enne ha anche accusato un malore, ma all'arrivo del 118 i medici hanno costatato che stava bene e non hanno ritenuto necessario accompagnarlo all'ospedale.