ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, variante delta su set Disney

(ANSA) - CAGLIARI, 16 GIU - Preoccupano i casi di variante delta nel nord Sardegna. Sono 22 i casi di positività e 84 le persone in quarantena nel focolaio scoppiato nei giorni scorsi a Trinità d'Agultu, partito dalla troupe della produzione Disney al lavoro nelle coste del nord Sardegna per girare il film "La Sirenetta".

L'Ats Sardegna e la Assl di Olbia, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica Area Nord, per il tramite del Servizio di Igiene pubblica di Tempio Pausania, dal 6 giugno hanno avviato le procedure di indagine epidemiologica e tracciamento del territorio, partendo proprio da un primo caso positivo riscontrato nella troupe Disney.

Sono 15 i casi di sospetta variante Delta sotto esame a Sassari, nel laboratorio di microbiologia dell'Aou. La cosiddetta variante indiana è stata accertata in un solo caso nel nord Sardegna, in una persona che fa parte della troupe cinematografica Disney impegnata sulle coste sarde nelle riprese del film "La Sirenetta". Il paziente è l'unico fra i 13 positivi riscontrati all'interno del gruppo Disney a essere ricoverato nel reparto Malattie infettive dell'Aou di Sassari. Gli altri sono in isolamento a Trinità d'Agultu, località dove è scoppiato e si è diffuso il focolaio.

Intanto si mantiene stabile, complessivamente, la curva dei contagi: nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 24 casi (ieri 22) e un decesso (1.485 in tutto). In 24 ore sono stati eseguiti 1.737 tamponi, per un tasso di positività dell'1,3%.

Gli ospedali continuano a svuotarsi: sono 70 (-3) i pazienti ricoverati in area medica, mentre resta invariato il numero (6) di quelli in terapia intensiva.

Capitolo vaccini. Oggi sono state consegnate altre 79.500 dosi di Pfizer, che si aggiungono alle 9.700 di Moderna consegnate lunedì, come da programma. Ulteriori 12.800 dosi, sempre di Pfizer, arriveranno entro sabato - a supporto della somministrazione eterologa agli under 60 già vaccinati con AstraZeneca - mentre sono attese per la prossima settimana ulteriori 77mila dosi, più 18mila di Moderna. (ANSA).