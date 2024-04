Oltre 90 kg di droga per mercato estivo, due arresti nel Nuorese

Si preparavano a rifornire di droga la costa del Golfo di Orosei in vista della stagione estiva. E così, nel corso di due distinte operazioni, un 21enne di Sarule e un 66enne di Cala Gonone, sono finiti prima agli arresti domiciliari e poi sono stati sottoposti alle misure di obbligo di dimora e di firma, dai carabinieri della Compagnia di Siniscola e della stazione di Sarule su disposizione del Gip di Nuoro. Entrambi devono rispondere dell'accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il 21enne, in una perquisizione domiciliare e in un casolare abbandonato, è stato sorpreso in possesso di 85,16 kg marijuana frazionati in vari bustoni sottovuoto, di 78 grammi di hashish e di una serra di 126 piantine di marijuana interrate, completa di attrezzatura e lampade per la coltivazione intensiva dello stupefacente. Anche il 66enne dopo una perquisizione nella sua casa di Cala Gonone, è stato trovato in possesso di 8 grammi di cocaina, 488 grammi di marijuana, 3 grammi di hashish, 1 bilancino di precisione e mille e 290 euro in contanti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA