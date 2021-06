Vaccini: meno di 10mila dosi somministrate in 24 ore

Ammonta a 1.089.382 - su 1.276.140 attualmente a disposizione (l'85,4%) - il totale dei vaccini anti covid somministrati in Sardegna dall'inizio della campagna. Nelle ultime 24 ore - come riporta il sito del Governo - le dosi somministrate nei vari hub dell'Isola sono state 9.517, in calo rispetto ai giorni precedenti. Un dato dovuto non solo alla giornata festiva di domenica ma anche alla decisione di posticipare i richiami del siero AstraZeneca e la prima e unica dose di Janssen alle persone prenotate di età inferiore ai 60 anni.