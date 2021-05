Dopo polemiche via libera a nuovi staff Giunta

A due mesi dall'ingresso in Aula, è legge il ddl 107 presentato dalla Giunta regionale della Sardegna guidata da Christian Solinas del centrodestra.

Il provvedimento più divisivo della legislatura ha ottenuto il via libera con 32 voti a favore, 20 contrari, un astenuto. Sono circa 70 i posti in più individuati negli staff di presidente della Regione e assessori: 22 tra chi collabora direttamente col governatore, 72 nei gabinetti degli assessori. La legge - che costerà 3,5 milioni di euro - istituisce segretario generale, figura esterna di diretta emanazione del presidente della Regione con funzioni di vertice per il coordinamento e il controllo dei dipartimenti e delle direzioni generali. I dipartimenti sono tre e ognuno ha a capo un direttore con la funzione di coordinare l'attività dei direttori generali.

Prevista anche l'istituzione del servizio studi regionale che si occupa di ricerca e documentazione a supporto dell'attività deliberativa e amministrativa della Giunta.

Gli articoli 7 e 8 riguardano gli ampliamenti degli staff del presidente e degli assessori: del Gabinetto del Presidente fanno parte un ufficio di supporto alle funzioni generali della presidenza (dieci unità di personale), la segreteria della presidenza (un segretario particolare e cinque unità di personale), un ufficio di staff tecnico (sei esperti, un consulente per ogni direzione generale della presidenza o ufficio di pari grado, quattro unità di supporto amministrativo, tecnico e contabile), un comitato per la legislazione e l'amministrazione (5 esperti scelti tra magistrati amministrativi e professori ordinari), un ufficio del Cerimoniale (5 unità di personale). I Gabinetti degli assessorati passano da sei a nove unità di personale. La legge attua anche uno spoil system interno che riguarderà oltre un centinaio di figure tra direttori generali, componenti degli uffici di gabinetto e giornalisti dell'Ufficio stampa: l'attribuzione delle funzioni di dg e staff è revocata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della 107, quanto ai giornalisti, gli attuali contratti di natura fiduciaria sono risolti sempre a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore.