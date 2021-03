Covid: La Maddalena esce dalla zona rossa

Dalle 14 di oggi La Maddalena non è più in lockdown ed entra in zona bianca come il resto della Sardegna. Ad annunciarlo il sindaco del Comune isolano del nord Sardegna, Fabio Lai, con un video postato sulla sua pagina Facebook. "Al momento ci sono nel territorio comunale 78 positivi, tutti tracciati e in quarantena, i guariti sono 21, i ricoverati 4 e i nuovi casi 11", riferisce Lai per spiegare che "sono dati che ci portano sotto l'indice previsto per la zona rossa". La fine delle restrizioni, tuttavia, non è un "liberi tutti", come avverte il sindaco. Restano in zona rossa altri due Comuni, Sarroch e Sindia.

"Per evitare di tornare in zona rossa è necessario che le restrizioni siano rispettare con grande attenzione - afferma il sindaco di La Maddalena - atteniamoci alle disposizioni e facciamo di tutto per non rischiare di compromettere la stagione". Lai si appella ai commercianti. "I controlli saranno inflessibili, ma voi siate le prime sentinelle, la zona bianca permetterà più respiro economico e psicologico, ma la durata dipenderà da noi". Ma il primo cittadino chiede aiuto anche ai cittadini. "Occorre evitare le cene private, che sono risultate uno dei problemi più gravi e hanno comportato l'impennata contagi e le limitazioni da zona rossa - afferma - ora l'impennata va bloccata con l'impegno da parte di tutti". Lai ha espresso vicinanza ai ricoverati e alle persone in quarantena.