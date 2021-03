Covid: report Gimbe, casi in leggero aumento in Sardegna

Nella settimana dal 10 al 16 marzo in Sardegna risulta in leggero peggioramento l'indicatore relativo ai "Casi attualmente positivi per 100mila abitanti" e si registra un aumento dei nuovi casi con una variazione del 32,2%. Ma restano sempre sotto la soglia di saturazione i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Lo rileva la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale.

In particolare, i casi attualmente positivi per 100mila abitanti in Sardegna sono 795 (+6), mentre per quanto riguarda la pressione sugli ospedali si registra un lieve aumento nei reparti di terapia intensiva, 14% (la settimana precedente era del 12%) e una diminuzione, invece, di pazienti Covid nei reparti in area medica, 11% (era 12%). Per quanto riguarda i vaccini, secondo il report Gimbe, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 2,7%, con la Sardegna penultima tra le regioni italiane (la media è 3,6%). La percentuale di over 80 che ha completato il ciclo vaccinale è pari all' 1,9% (ultima tra le regioni, media 10,6%).