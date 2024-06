Trovato morto il 19enne scomparso da Arzachena, in Gallura

Ivan Dettori, 19 anni, studente dell'istituto alberghiero 'Costa Smeralda', è stato trovato morto dopo tre giorni di ricerche. Era scomparso dalla sua casa di Arzachena, in Gallura, lunedì scorso, 3 giugno.

Il suo corpo è stato avvistato in campagna e segnalato ai vigili del fuoco nel primo pomeriggio. Inizialmente le ricerche si erano concentrate nella zona attorno al centro abitato della cittadina nel Nord-Est della Sardegna, ma ieri erano state estese.

Non si conoscono le cause della morte del ragazzo, e non si esclude alcuna ipotesi, riportano alcuni quotidiani online tra i quali Repubblica e Fatto Quotidiano.

