Incendio devasta ristorante sul lungomare Poetto a Quartu

Un incendio ha distrutto il ristorante Tagoo beach club nel lungomare Poetto a Quartu Sant'Elena. Al momento dagli accertamenti effettuati dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia di Quartu, l'ipotesi più avvalorata per le cause è quella accidentale, forse per una fuga di gas.

Il rogo è divampato quindici minuti dopo le 4. Le fiamme si sarebbero innescate da alcune bombole e si sono velocemente propagate avvolgendo l'intera struttura del ristorante. Sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco che stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai e mettere in sicurezza la zona e le pattuglie dei carabinieri.

Dell'area ristorante, bar, discoteca del Tagoo beach club non è rimasto praticamente nulla, intatta l'area destinata ai sevizi per la spiaggia.



