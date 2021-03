Calcio: tifosi Cagliari postano foto piede di CR7 su Cragno

Non si spengono le polemiche per il fallo di Ronaldo su Cragno che avrebbe potuto cambiare la storia di Cagliari-Juventus con un rosso a CR7. Per Pirlo l'ultima parola spettava al Var. E il Var ha dato via libera.

Semplici non si è voluto pronunciare. Mentre il presidente Giulini sì: "Da regolamento - ha detto a Sky - è intervento da espulsione". I tifosi rossoblù sulla rete? Centinaia di foto postate con il piede di Ronaldo sul viso di Cragno: immagini per loro più eloquenti di ogni chiacchiera. Nel frattempo il portiere rossoblù oggi si sottoporrà ad ulteriori accertamenti sulla ferita al volto.

E, a proposito dell’attacco, Semplici potrà avere a disposizione anche un Simeone rinfrancato dal ritorno al gol che mancava al Cholito da oltre quattro mesi. Partita fondamentale: lo Spezia nell’ultimo mese ha perso lo smalto di inizio anno. Lo dicono, più che le sconfitte quasi logiche con Juventus e Atalanta, i pareggi interni con Benevento e Parma. Ma anche il Cagliari deve riflettere sulle ultime due prestazioni dell’era Semplici: se nelle prime gare con Crotone e Bologna ha tenuto chiusa la porta di Cragno, con Samp e Juve ha incassato cinque reti in 180 (e passa) minuti. Semplici è convinto: si è visto anche qualcosa di buono. Ma non bisogna trascurare anche le cose negative: “Concentriamoci sullo Spezia, ma prima è meglio ripensare tutti, io in primis, a quel che è accaduto nel primo tempo. Ripartiamo subito dall'atteggiamento avuto nella ripresa, per preparare al meglio la partita di sabato”.