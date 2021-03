Test rapidi anche in partenza da aeroporto Cagliari

Poco più del tempo di uncaffé per sapere se si è positivi o negativi al Covid-19 immediatamente prima dell'imbarco a bordo degli aerei e per tutti i cittadini che ne facciano richiesta. Il servizio di tamponi antigenici rino-faringei rapidi, che garantiscono il responso in tempi ridotti, è attivo a partire da oggi 9 marzo, nell'aerostazione "Mario Mameli" di Cagliari Elmas, grazie a un accordo tra Sogaer e la società MetiGroup sri. L'azienda metterà a disposizione medici, biologi e infermieri in una sala al piano terra del settore arrivi: il tampone sarà eseguito, su richiesta, non soltanto ai passeggeri in partenza ma anche alla popolazione.

Il servizio a pagamento, 45 euro, per i passeggeri in partenza o per la cittadinanza che ne facesse richiesta, va ad integrare quello già operativo messo a disposizione gratuitamente da Regione Sardegna per i viaggiatori in arrivo nell'ambito della campagan "Sardegna SiCura". Il responso arriveràvia mail all'indirizzo indicato da chi si sottoporrà al test in non più di 10 minuti. Il risultato dei test non sarà valido soltanto per il viaggio, ma anche per qualsiasi altra esigenza, ad esempio ingresso in Rsa, lavoro, visite mediche e concorsi.

Per effettuare il test sarà sufficiente recarsi in Aeroporto nell'area arrivi, oppure usufruire dei servizio di prenotazione attraverso QR CODE o link o tramite telefono. A chi si sottoporrà al tampone rapido sarà richiesta solo la tessera sanitaria per consentire la registrazione dei dati. Il servizio è operativo dalle 9 alle 18, tutti i giorni, inclusi sabato e domenica.