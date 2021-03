Test rapidi a 213 passeggeri in aeroporto Alghero

Nessun caso di positività su 213 passeggeri sbarcati in un solo giorno da Roma e Milano: è il bilancio delle prime 24 ore della campagna di test rapidi all'aeroporto internazionale "Riviera del corallo" di Alghero. A riferirlo è il sindaco della città catalana, Mario Conoci, che oggi nell'aerostazione si è confrontato col direttore generale di Sogeaal, Alberto Perini, per una prima valutazione sull'andamento dello screening obbligatorio per l'ingresso in Sardegna, unica regiona d'Italia in zona bianca.

"Funziona la sinergia tra gli operatori dell'Ats e quelli aeroportuali, l'alta operatività va nella direzione che tutti auspichiamo", assicura Conoci, che però non fornisce i dati relativi al numero di passeggeri sbarcati col tampone già fatto nelle 48 ore precedenti al volo o con certificato vaccinale, di quelli che l'hanno fatto nell'area sterile di Nuraghe Biancu e di quelli che hanno scelto la quarantena obbligatoria in attesa di fare il tampone a proprie spese entro oggi.