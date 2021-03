Covid: stop lockdown, Bono passa da zona rossa a bianca

Il Comune di Bono, nel Sassarese, si prepara ad uscire dal lockdown e cambiare colore passando direttamente da zona rossa a quella bianca, anche se le scuole di ogni ordine e grado resteranno fino al 13 marzo compreso (salvo proroga). Lo ha deciso il sindaco del paese del nord Sardegna, Elio Mulas, con un'ordinanza in vigore da domenica 7 marzo.

"Visto il parere espresso dal servizio sanitario, in cui ci viene raccomandato il posticipo dell'apertura delle scuole per motivi di sicurezza, visti i dati che riguardano la trasmissione del virus all'interno degli ambienti scolastici, con tale ordinanza si stabilisce la chiusura delle scuole - si legge nel messaggio pubblicato sulla pagine Facebook ufficiale dell'amministrazione - Mentre, da domani 7 marzo 2021, tutte le attività finora chiuse potranno riprendere.

Questa graduale riapertura, non è un 'liberi tutti', quindi, si raccomanda tutta la popolazione di continuare a seguire le norme di sicurezza e indossare sempre i dispositivi di protezione individuale, evitando assembramenti. Si tratta, soprattutto, di rispettare quei lavoratori che hanno dovuto chiudere l'attività, facendo enormi sacrifici per andare avanti".

Dal 7 marzo, quindi, resteranno due i Comuni del Sassarese in lockdown a causa dell'aumento dei contagi favoriti dalla diffusione della variente inglese: La Maddalena, che ha appena prorogato di un'altra settimana la zona rossa, e San Teodoro, che nonostante numeri più confortanti ha deciso di attendere la naturale scadenza dei termini indicati nell'ordinanza che saranno in vigore fino alle 23:59 di mercoledì 10 marzo.