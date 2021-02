ANSA-IL-PUNTO/COVID: cala pressione su ospedali Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 04 FEB - In linea con il resto d'Italia risale leggermente la curva dei contagi in Sardegna dove nelle ultime 24 ore si contano 205 i nuovi casi Covid su 2.941 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6,9%. Si registrano anche 4 decessi, mentre continua il calo della pressione sugli ospedali: 398 i pazienti attualmente ricoverati in reparti non intensivi (-18 rispetto al dato di ieri con un 26% di percentuale di occupazione, mentre sono 28 (-1) i pazienti in terapia intensiva, con una saturazione dei posti letto al 17%.

Secondo la Fondazione Gimbe, però, risultano in peggioramento, rispetto alla settimana precedente, due indicatori: i casi testati per 100.000 abitanti arrivano ad essere 1.013 (1.166 test effettuati nello scorso periodo) con un rapporto positivi/casi testati che sale dal 7,2% all'8%.

Nel frattempo entro marzo dovrebbero essere consegnate alla Sardegna circa 143mila dosi del vaccino AstraZeneca che sarà riservato al personale scolastico e forze dell'ordine sotto i 55 anni. In dirittura d'arrivo anche il piano vaccinale per gli over 80 che dovrebbe scattare nella prima decade di marzo, grazie a ulteriori 76mila dosi Pfizer e Moderna.

Attualmente, nell'Isola, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo vaccinale anti Covid - prima e seconda dose - è pari al 1,11%, poco sotto la media italiana dell'1,36%. Il 19% delle dosi risulta somministrata a personale non sanitario, a fronte dell'80% inoculate a medici, infermieri e operatori socio-sanitari, mentre il restante 1% a ospiti delle Rsa.

