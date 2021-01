ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna arancione,Regione su Aventino

(ANSA) - CAGLIARI, 23 GEN - La Sardegna passa dalla fascia gialla a quella arancione per i nuovi focolai nelle case per anziani e il superamento del limite del 30% di occupazione delle terapie intensive individuato dal ministero della Salute, ma non per l'indice di trasmissibilità, l'Rt si ferma a 0,95. E la decisione del ministro Roberto Speranza sui dati della cabina di regia riferiti alla settimana 11-17 gennaio e che causa una levata di scudi nell'Isola. Il governatore Christin Solinas parla di "paradosso" perchè il provvedimento arriva proprio mentre si inaugura un nuovo reparto intensivo a Sassari con 30 posti letto. Inoltre l'Agenas ha già rivisto il tasso di occupazione, sceso al 30% mentre oggi si contano sei pazienti in meno in area critica. E oggi si registra un nuovo calo dei casi, 191, anche se in rapporto con i tamponi effettuati, 2.649 test, il tasso di positività sale dal 6 al 7,2%. Ancora alto il numero dei decesssi: 10 in 24 ore. Il presidente della Regione si dice pronto a ricorsi "Abbiamo già manifestato ieri le nostre perplessità al ministro, speriamo in una rettifica oggi di questa decisione, altrimenti tuteleremo le ragioni della Sardegna in altre sedi". Un appello alla revisione della decisione ministeriale sulla base degli ultimi dati ("se ne esitono di nuovi") arriva anche dai banchi della maggioranza che sostiene il Governo. La deputata Pd Romina Mura sollecita un approfondimento e un'eventuale passo indistro del ministro Speranza nelle forma previste dalla legge.

Sul fronte dei vaccini, invece, rallenta la campagna nell'Isola a causa "della ristrettezza di dosi trasferite dallo Stato. Il contratto tra la Pfizer e lo Stato prevedevano una certa dotazione, l'azienda ne ha fornito meno e l'Isola sta pagando un prezzo in questi termini" ha detto il governatore Solinas.

Attualmente la Sardegna ha somministrato il 64,9% delle dosi, cioè 26.195 su 40.350 consegnate. (ANSA).