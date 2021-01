Covid: screening Regione Sardegna dal 6 febbraio nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 16 GEN - Dopo l'Ogliastra, la campagna di screening anti-Covid "Sardi e sicuri" prosegue nella provincia di Nuoro.

La seconda tappa del progetto della Regione Sardegna, realizzato con la collaborazione del microbiologo e accademico dell'Università di Padova, Andrea Crisanti, il 6 e 7 febbraio coinvolgerà nell'attività di monitoraggio 52 Comuni. Il target fissato punta a una partecipazione tra il 50 e il 65% degli abitanti complessivi ad esclusione dei minori sotto i 10 anni (circa l'8% della popolazione) per un numero di tamponi antigenici stimati tra 71mila e 98mila.

Sono in corso - fa sapere la Regione - anche interlocuzioni con il territorio nell'area del Medio Campidano, dove lo screening potrebbe partire poco più tardi.

Nel Nuorese saranno circa 500 gli operatori in campo, tra medici, infermieri e amministrativi e tecnici informatici.

"Continueremo nella strada che abbiamo segnato, mettendo in campo un modello che si è dimostrato efficiente ed efficace - dichiara il presidente della Regione, Christian Solinas -. Sul piano logistico e organizzativo il punto di partenza resta sempre il cittadino e le sue esigenze. I comuni non saranno accorpati, ma ci sarà almeno un'area per l'esecuzione dei test per ciascuno di essi, al fine di rendere più agevole a tutti la partecipazione". (ANSA).