Agenas,pressione su terapie intensive aumenta ancora

Cresce ancora in Sardegna la pressione sulle terapie intensive. Secondo l'ultima rilevazione di Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) aggiornata al 25 novembre la percentuale dei posti letto Covid occupati è salita dal 40% al 41%, undici punti sopra la soglia critica del 30% stabilita dal ministero della Salute. Cala invece dal 34% al 33% l'andamento dell'occupazione di posti in area medica. In questo caso il limite da non valicare è il 40%.

Attualmente sono 73 i pazienti ricoverati in intensiva (-3 rispetto all'ultimo report dell'Unità di crisi), 535 in reparti non intensivi (+20 rispetto a ieri).