Covid: a Sassari vietato fumare in strada insieme ad altri

(ANSA) - SASSARI, 23 NOV - Da oggi a Sassari è vietato fumare all'aria aperta in presenza di altre persone. Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco, Nanni Campus, che usa il pugno di ferro contro chi trasgredisce le norme anti-Covid e iscrive nella lista dei potenziali sanzionabili anche chi si toglierà la mascherina, o la sposterà rispetto alla corretta posizione sul viso, per fumare in un'area pubblica, spazi aperti inclusi, nelle vicinanze di altri.

Nella stessa ordinanza Campus inasprisce i provvedimenti contro bar, ristoranti e attività commerciali, compresi i supermercati, prevedendo nuove sanzioni accessorie: per la prima violazione ci sarà la chiusura dell'attività per cinque giorni, per la seconda violazione la chiusura durerà dieci giorni, per la terza si sale a quindici giorni, dalla quarta si incorre in trenta giorni di stop. (ANSA).