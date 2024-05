Comunali Alghero: Sinistra Futura, no a c.destra nel campo largo

Sinistra Futura contesta l'ingresso delle forze di centrodestra nel Campo largo ad Alghero, e minaccia di uscire dalla coalizione che sostiene il candidato sindaco Raimondo Cacciotto.

"Il gruppo di Sinistra Futura è preoccupato per ciò che sta accadendo ad Alghero. Aprire a forze politiche di governo del centrodestra, che fino a poco tempo fa hanno governato il Comune, è sbagliato ed è fuori dalla logica del campo largo che ha vinto le ultime elezioni regionali", dichiara il presidente regionale Luca Pizzuto, facendo riferimento all'accordo in città con le liste centriste e con quella del sindaco uscente, di centrodestra, Mario Conoci.

"Non bisogna solo avere l'ambizione di vincere - spiega - ma anche e soprattutto di vincere bene, mettendo in campo progetti politici coerenti che ci mettano nelle condizioni di cambiare realmente la società. L'idea di aprire in modo insensato le liste a gruppi organizzati del centrodestra, non solo ci preoccupa ma non è una scelta che condividiamo".

Dichiarazioni che suonano come un ultimatum: "Se si tiene fede al progetto del Campo largo, noi ci siamo. Non c'è molto tempo ma poniamo un problema e chiediamo una riflessione. Se si insisterà su certe posizioni, ne prenderemo atto, ne trarremo le conseguenze", precisa Pizzuto.



