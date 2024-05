Allarme bomba alla sede Inps in centro a Cagliari

Allarme bomba questa mattina nella sede Inps di viale Regina Margherita in pieno centro a Cagliari.

Poco prima delle 8 una guardia giurata si è accorta di uno strano oggetto piazzato vicino all'ingresso. Il vigilante avvicinandosi ha notato una bomboletta spray da cui usciva fuori un filo e ha dato l'allarme. Sul posto è subito arrivata la polizia con gli agenti della squadra volante.

L'area antistante è stata transennata, il viale Regina Margherita chiuso al traffico e il personale della sede Inps messo in sicurezza. Sul posto anche gli artificieri della polizia di stato che si occuperanno di verificare se la bomboletta abbandonata davanti all'ingresso degli uffici Inps è effettivamente un ordigno o no.



