Covid: discoteche aperte in Sardegna, "abbiamo rischiato"

Il Movimento Cinquestelle non votò l'ordine del giorno dell'11 agosto scorso che impegnava il presidente della Regione Sardegna, sentito il Comitato tecnico scientifico, a valutare l'opportunità di aprire le discoteche. Lo ricordano oggi i consiglieri pentastellati all'indomani del servizio di Report su Raitre, dove il capogruppo di Forza Italia Angelo Cocciu ha ammesso che, considerato l'incremento dei contagi, aprire i locali da ballo è stato rischioso, sottolineando che in quei giorni, a ridosso di Ferragosto, le pressioni degli imprenditori del settore per non spegnere la musica - e non mandare in fumo contratti economicamente pesanti - erano fortissime. Cocciu ha spiegato che si trattava solo di concedere qualche giorno di proroga, per consentire ai gestori di superare il Ferragosto e contenere le perdite.

Così l'11 agosto, approvato in Aula l'odg sottoscritto dalla maggioranza ma anche da quattro consiglieri del Pd e uno di LeU, il governatore Solinas adottò l'ordinanza che riapriva le discoteche. "Ieri su Report abbiamo potuto ascoltare tutti come la salute dei sardi sia stata svenduta e calpestata per consentire alle discoteche di non spegnere la musica, di non sospendere le serate ferragostane dai contratti a molti zeri con deejay di fama mondiale - denunciano oggi gli esponenti Cinquestelle Michele Ciusa, Desirè Manca, Roberto Li Gioi, Alessandro Solinas - e questo proprio quando il numero dei positivi in Sardegna iniziava a risalire, in una regione fino a poco prima a contagi zero". Gli stessi consiglieri di opposizione tornano poi sul 'giallo' del parere del Comitato tecnico scientifico. "Non è mai stato reso pubblico - ricordano - temiamo quindi che la decisione sulla riapertura sia stata presa in assenza di una valutazione tecnico scientifica, unico criterio che avrebbe potuto valutare il rischio reale di un proseguimento dell'attività anche solo per qualche giorno". A questo punto, incalzano i consiglieri pentastellati, "se il parere esiste deve saltare fuori subito, in caso contrario è giusto ritenere che la salute dei sardi è stata svenduta per privilegiare gli interessi privati di alcuni".

LA DEPUTATA DEIANA CHIEDE LE DIMISSIONI DI SOLINAS - Alla luce di quanto emerso dal servizio giornalistico della trasmissione Report, andato in onda ieri sera su Rai3, la deputata del Movimento 5 stelle Paola Deiana chiede le dimissioni della Giunta regionale della Sardegna guidata dal Presidente Christian Solinas. "Per Solinas, Nieddu e Company - afferma la parlamentare - la salute dei sardi è solamente merce di scambio: loro sapevano che i contagi ad agosto stavano aumentando. Nonostante ciò, quindi consapevoli, hanno deciso di riaprire le discoteche per cedere alle richieste degli 'imprenditori' della Costa Smeralda. Hanno deciso di 'rischiare per 2/3 giorni', come dichiarato dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio. Rischiare con la salute delle persone? Un Governo regionale che prima della salute dei sardi mette al centro gli interessi di pochi è una Giunta che deve andare a casa". "Questi - sottolinea Deiana - sono gli stessi che sbandieravano il proprio convinto 'prima i sardi'. Ma i retroscena svelati della gestione del contagio a Ferragosto in Sardegna, altamente agghiaccianti, dimostrano ancora una volta l'incoerenza di chi governa l'Isola. Solinas ha scelto con coscienza di ascoltare i gestori delle discoteche che avrebbero pagato penali salatissime di centinaia di migliaia di euro alle star del divertimento se non si fossero esibiti, a discapito del benessere fisico e mentale dei suoi cittadini".

IL CASO A REPORT - "Non si trattava di tenere aperte le discoteche fino al 31 agosto, perché così avremmo 'ammazzato' la Sardegna, considerato che il contagio iniziava a crescere. Solo uno o due giorni. Abbiamo rischiato". Sono le parole di Angelo Cocciu, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale sardo, contenute in un'intervista andata in onda a Report su Raitre. Si parla del periodo a ridosso di Ferragosto, quando in Sardegna si è registrata un'impennata di nuovi casi di Covid-19. In una seduta dell'Aula dell'11 agosto, Cocciu aveva detto: "ci sono attività che hanno anche 200 dipendenti e locali che hanno investito molto".

Ai microfoni di Report, ricordando le giornate precedenti all'ordinanza che teneva aperte le discoteche, l'esponente della maggioranza in Regione spiega: "mi sono arrivate tante telefonate, Billionaire e Phi Beach avevano per esempio contratti stratosferici con dj importanti. In particolare il Phi beach aveva Sven Vath (dj tra i più quotati, ndr) l'11 o il 12. Così abbiamo chiesto al presidente qualche giorno di apertura in più". Al 7 agosto risale anche il dpcm che chiudeva le discoteche ma che lasciava libere le Regioni di agire diversamente. E l'11 sera il governatore Christian Solinas adotta un'ordinanza che le tiene aperte, valida sino al 31, per poi revocarla, però, con un provvedimento del 16 in cui si sospendono tutte le attività del ballo.

E mentre su Facebook girano le foto di una scritta apparsa davanti alla sede della presidenza della Regione in viale Trento in cui si denuncia "Avete preferito il Billionaire alla nostra salute", interviene il deputato e coordinatore di Forza Italia in Sardegna, Ugo Cappellacci, per chiarire che le parole del consigliere Cocciu alla trasmissione Report "sono da intendersi del tutto a titolo personale e non rispondenti al procedimento seguito". "Il percorso politico-amministrativo seguito alle ordinanze - spiega - è sempre stato accompagnato dai pareri del comitato tecnico-scientifico, mai dalla valutazione di interessi contrapposti e tantomeno dalla preferenza per quello economico di terzi rispetto al diritto alla salute dei cittadini". "Non si comprende pertanto il senso delle affermazioni di Cocciu, che non corrispondono in nessun modo al punto di vista del partito, degli assessori e dei consiglieri regionali di Forza Italia".