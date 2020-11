Scuola: 2,8mln per tablet, pc e connessioni per Dad

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha firmato, il 2 novembre, il decreto che assegna alle scuole gli 85 milioni di euro per la didattica digitale integrata stanziati dal 'Decreto Ristori'. Alla Sardegna sono state assegnate risorse pari a 2.808.166,38 euro, ripartite su 274 Istituti. I fondi serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per le connessioni da fornire in comodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti anche per poter fruire della didattica a distanza.

"Come Ministero non abbiamo mai smesso, in questi mesi, di investire sul digitale. Continueremo a farlo - dice l'esponente del Governo - Abbiamo messo risorse su tablet, pc e connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. Stiamo guardando anche oltre l'emergenza: sono tutti investimenti che restano alla scuola".

Gli 85 milioni sono stati distribuiti tenendo conto del numero di alunni di ciascun istituto e dell'indicatore Ocse Escs che consente di individuare le scuole con un contesto di maggiore disagio socio-economico e dove sono meno diffuse le dotazioni digitali. Lo stesso parametro era stato utilizzato a marzo per la distribuzione delle risorse per la didattica digitale previste dal decreto 'Cura Italia'.

Il ministero ricorda che "grazie ai finanziamenti assegnati da marzo, sono stati già 432.330 i dispositivi acquistati a livello nazionale e oltre 100mila le connessioni. Ulteriori strumenti saranno resi disponibili attraverso specifici avvisi a valere sulle risorse PON che consentiranno il noleggio di supporti didattici digitali per questo anno scolastico e grazie anche a un decreto da 3,6 milioni, firmato il 27 ottobre". Nel frattempo le scuole hanno acquistato device e tecnologie anche con i 331 milioni di euro erogati direttamente agli Istituti a settembre.