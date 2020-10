Tredici pazienti trasferiti da ospedale a hotel Sassari

Tredici pazienti che erano risultati positivi al coronavirus e ora guariti saranno trasferiti nelle prossime ore dall'ospedale Santissima Trinità di Cagliari a Sassari, dove rimarranno in uno dei 10 hotel della Sardegna individuati dall'Ats. Si tratta di strutture ricettive che possono ospitare i pazienti covid che devono rimanere in quarantena ma non hanno più necessita di ricovero. I tredici, che erano ricoverati in uno dei reparti covid dell'ospedale di Is Mirrionis, saranno comunque seguiti e monitorati da personale medico.