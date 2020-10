Comunali:a Nuoro è già sfida ballottaggio, ok Pd all'uscente

(ANSA) - NUORO, 27 OTT - E' già sfida aperta tra Andrea Soddu e Pietro Sanna, i due sfidanti alla carica di sindaco di Nuoro che andranno al ballottaggio l'8 e il 9 novembre dopo il primo turno conclusosi ieri con il primo cittadino uscente, Soddu, avanti di quattro punti e mezzo sul competitor di centrodestra.

"È un ottimo risultato che mi gratifica molto e ne approfitto per ringraziare tutti i cittadini che mi hanno riconfermato la loro fiducia. Ora ce la metteremo tutta per il ballottaggio", promette Soddu che ha già incassato l'endorsement del candidato ufficiale del Pd Carlo Prevosto "Mi aspettavo - confessa - che i cittadini di Nuoro scegliessero la continuità amministrativa in un periodo così difficile. La nostra lista civica ha avuto il 14% dei voti attestandosi come uno dei partiti più votati e questo ci rende orgogliosi. Ora avanti con i temi che premono ai Nuoresi per conquistare il secondo mandato, in primis la situazione sanitaria ed economica difficilissima, ma anche la cultura, l'ambiente, la posizione strategica di Nuoro al centro della Sardegna".

Parte agguerrito anche lo sfidante. "Per il centrodestra si è trattato di un successo storico - sottolinea Sanna - Con questi numeri possiamo giocarcela al ballottaggio. Nei prossimi 15 giorni continueremo a battere sui nostri temi per spiegare la nostra idea della città: risolvere i problemi del rione di Testimonzos, di Prato Sardo, del Monte Ortobene e rilanciare Nuoro come Atene sarda al centro della Sardegna. La sfida è aperta e i nuoresi prenderanno la decisione finale in base agli argomenti". (ANSA).