Test sierologici a Cc Battaglione e comando Sassari

Anche i militari del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna di Cagliari e i colleghi del comando provinciale di Sassari si sottopporrano ai test sierologici messi a disposizione dala Fondazione Ania nell'ambito dell'iniziativa nazionale "Sicuri Per La Tua Sicurezza". Ben 35mila i test che saranno eseguiti in tutta Italia e che da oggi e fino al 30 ottobre a Cagliari e dal 2 al 6 novembre a Sassari saranno somministrati ai militari dell'Arma. "Si tratta di un progetto importante anche per la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini - spiega la Fondazione - Vista la capillare distribuzione delle caserme dei Carabinieri sul territorio italiano, i militari dell'Arma sono tra i rappresentanti delle forze dell'ordine che entrano maggiormente a contatto con la popolazione".