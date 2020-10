Due docenti positivi chiude scuola media nel Nuorese

Due docenti della scuola media di Galtellì sono risultati postivi al covid 19 e il sindaco Giovanni Santo Porcu, ha chiuso l'istituto fino a data da destinarsi. In quarantena studenti e personale docente e non docente. A tarda sera dopo aver emanato l'ordinanza che blocca l'attività didattica il primo cittadino di Galtellì ha spiegato: "I ragazzi nel breve tempo verranno sottoposti a tampone da Ats nei tempi e modi che comunicheranno domani, ma intanto dispone la quarantena fiduciaria per studenti e personale. Stiamo sereni, ho ragione di pensare che presto tutto tornerà alla normalità. Forza e coraggio, stiamo uniti" conclude il sindaco di Galtellì.