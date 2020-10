Covid: sindaco Paulilatino impone il lockdown

E' lockdown a Paulilatino, Comune con poco più di 2000 abitanti nell'Oristanese. Il sindaco Domenico Gallus, con una diretta social, ha annunciato una nuova ordinanza che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, di tutti gli esercizi pubblici come bar, pizzerie, ristoranti e circoli privati e dei distributori automatici. Non solo: vietati anche gli spostamenti degli studenti pendolari per raggiungere i propri istituti mentre i cittadini possono muoversi solo per lavoro, per fare la spesa (limitatamente a solo componente a famiglia) o per comprovate esigenze urgenti e non derogabili. Confermato l'obbligo di mascherine ventiquattro ore su ventiquattro. I funerali saranno celebrati nella chiesa del cimitero ma potranno partecipare solo i congiunti più stretti, fino a un massimo di 30, anche se il sindaco consiglia di non superare i 15. Al momento le limitazioni sono previste per tre giorni e lo sblocco avverrà solo dopo una nuova ordinanza.