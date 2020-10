Anziana scompare a Gonnosfanadiga, ricerche anche con drone

È uscita di casa per fare una passeggiata nel parco di Perd'e Pibera e non ha fatto più rientro. È allarme a Gonnosfanadiga per la scomparsa di una donna di 73 anni. Il marito, non vedendola rientrare all'ora di pranzo, ha chiamato il 112. Sono quindi scattate le ricerche: in azione insieme ai carabinieri i vigili del fuoco con unità cinofile e droni, gli uomini del Soccorso alpino di Cagliari e Medio Campidano, il gruppo speleo di Cagliari e Iglesias e alcune associazioni di volontariato. Da diverse ore i soccorritori stanno battendo le campagne di Gonnosfanadiga, ma al momento nessuna traccia dell'anziana.