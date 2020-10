ANSA-IL-PUNTO/COVID:contagi stabili ma un morto in Sardegna

In lieve calo la curva dei contagi da Covid 19 in Sardegna: 130 quelli accertati oggi contro i 133 di ieri, ma si registra una vittima in più nel nord dell'Isola, che porta a 172 il numero totale dei decessi dall'inizio dell'emergenza, 5.866 invece i casi di positività complessivamente riscontrati. Dei nuovi positivi, 93 sono stati scoperti attraverso attività di screening e 37 da sospetto diagnostico. In totale sono stati eseguiti 226.794 tamponi con un incremento di 2.995 test rispetto all'ultimo aggiornamento. La situazione negli ospedal conta 5 ricoveri in più nei reparti non intensivi, per un totale di 192, e uno in più in intensiva, per un totale di 30. Quanto alle persone in isolamento domiciliare, sono attualmente 2.966.

La novità dell'ultima ora è la positività di una persona del gruppo squadra del Cagliari alla vigilia della sfida contro il Torino.

Non è stato rivelato il nome, ma non si tratta di un calciatore e non fa parte dello staff tecnico e medico. il rossoblù colpito dal virus è asintomatico e ora in isolamento. La squadra ha subito effettuato i tamponi e sono risultati tutti negativi.

I presidi ospedalieri, intanto, continuano ad essere al limite della saturazione in questa seconda ondata di contagi.

Regge ma con difficoltà il Policlinico di Monserrato, "Ogni giorno - racconta il dg Giorgio Sorrentino - al Pronto Soccorso arrivano almeno tre-quattro pazienti, che appena possibile vengono trasferiti al Covid hospital Santissima Trinità. Abbiamo tante difficoltà - ammette - ma stiamo reagendo bene. Per fortuna riusciamo a intercettare tutti i positivi, e questo anche perché abbiamo collaudato un sistema che riesce a processare i tamponi in un'ora e mezzo".

E da oggi l'Aou di Cagliari può contare su un'arma in più nella lotta ai contagi: la prima ambulanza a pressione negativa operativa in Sardegna - ne seguiranno altre 26 - che garantisce la migliore assistenza al pazienza e la massima protezione al personale sanitario grazie a un sistema di purificazione e filtrazione dell'aria che mette al riparo da qualsiasi forma di contagio. (ANSA).