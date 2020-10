Anci Sardegna, voto a rischio per positivi e in quarantena

In vista delle Comunali del 25 e 26 ottobre prossimi, che coinvolgeranno 156 amministrazioni in Sardegna tra le quali Nuoro - unico capoluogo di Provincia - l'Anci ha scritto una lettera all'ufficio elettorale della Regione evidenziando criticità per i 2.679 elettori in isolamento domiciliare e per la propaganda elettorale, nonchè riguardo alla sicurezza dei componenti di seggio.

In particolare il presidente Emiliano Deiana sottolinea che "la mancata organizzazione per garantire il diritto all'elettorato attivo per le persone positive al Covid19 e per quelle in isolamento rappresenterebbe una possibile alterazione della normale dinamica elettorale".

"Nel caso di presenza di una sola lista, difatti, ci potrebbero essere difficoltà al raggiungimento del quorum in relazione, in qualche comune - scrive - al numero di persone in isolamento; nel caso di presenza di due liste, la mancata organizzazione del voto domiciliare, potrebbe 'alterare' il risultato democratico soprattutto in comuni molto piccoli dove il risultato si gioca per poche decine di voti".