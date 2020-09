Covid: senza mascherine a Sassari, piovono multe da 400 euro

Fioccano multe da 400 euro a Sassari per chi non indossa la mascherina. La Polizia locale ha sanzionato nove persone che non rispettavano l'ordinanza del sindaco che obbliga all'uso della mascherina anche all'aperto dove ci sia il rischio di assembramento.

Un uomo è stato multato ieri su un mezzo pubblico perché si rifiutava di indossare la mascherina. Dopo che ha rifiutato la richiesta degli altri viaggiatori è stata chiamata la Polizia locale che è intervenuta sull'autobus, rimasto fermo per diversi minuti. Per questo si sta valutando se ci siano gli estremi anche per una denuncia di interruzione di pubblico servizio. L'uomo, che ha risposto in modo aggressivo anche agli agenti, è stato fatto scendere dal mezzo e per lui è arrivata la sanzione da 400 euro.

Altri 5 ragazzi minorenni sono stati multati in piazza d'Italia: gli agenti già nei giorni scorsi li avevano sollecitati a indossare la mascherina e ieri, trovati ancora una volta senza, sono scattate le multe, che dovranno pagare i genitori, come previsto dalla normativa nazionale. Infine tre persone sono state sanzionate in via delle Conce perché si sono rifiutate di indossare la mascherina.